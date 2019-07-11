Ф. Мухаметшин провел встречу с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль-Бишари

Source: Russia – Council of the Federation
В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества между Всемирным советом мусульманских сообществ и Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ Мухаммедом Аль-Бишари. Делегация этой организации находится с визитом в Москве.
Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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Встреча Фарита Мухаметшина с Генеральным секретарем Всемирного совета мусульманских сообществ М. Аль Бишари
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В ходе беседы сенатор отметил важность расширения связей российских парламентариев с коллегами из мусульманских стран.
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Фарит Мухаметшин, являющийся заместителем председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», проинформировал о деятельности Группы, в которую входят известные государственные и общественные деятели из РФ и 27 мусульманских государств.
«Эта организация позволяет задействовать механизм общественной дипломатии, что способствует сближению наших стран», — сказал сенатор. На регулярно проводимых в рамках Группы встречах обсуждаются актуальные вопросы международной политики, ситуация на Ближнем Востоке, а также комплекс отношений между Россией и государствами исламского мира.
Всемирный совет мусульманских сообществ намерен организовать в 2020 г. Всемирный форум исламских парламентариев
Стороны условились создать рабочую группу по подготовке предложений с целью проведения в перспективе различных совместных мероприятий по актуальным вопросам сотрудничества России и государств исламского мира: международных конференций и встреч, организации летних лагерей для молодежи и студентов из России и исламских стран.
Мухаммед Аль-Бишари сообщил, что Всемирный совет мусульманских сообществ намерен организовать в 2020 г. Всемирный форум исламских парламентариев. Он пригласил российских законодателей принять участие в этом мероприятии.
Продолжение беседы и определение дальнейших планов по сотрудничеству сторон намечено на сентябрь 2019 г.