Эдуард Кротман: «Слушать классическую музыку надо, даже если ее не понимаешь»

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Эдуард Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о недавних выступлениях вашего коллектива.

Одно из них состоялось 11 июня в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. В этом концерте мы исполняли кантату Карла Орфа «Кармина Бурана». А недавно наш коллектив стал лауреатом I степени регионального тура Всероссийского хорового фестиваля. Если в сентябре пройдем окружной этап, то поедем на финал в Москву. Деятельность нашего хора не прекращается — это главное.

Эдуард Евгеньевич Кротман возглавляет хор Санкт-Петербургского университета с 1994 года. Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является создателем и руководителем фестиваля вузовских хоровых коллективов «Петровская кантата». За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Эдуарду Кротману была объявлена благодарность от имени президента России Владимира Путина.

Ваше исполнение «Миротворцев» Карла Дженкинса известно широкой публике в связи с выступлением в Карнеги-холле. Но вы также исполняли произведение не менее известного аргентинского композитора…

В продюсерском центре при Карнеги-холле решили сделать проект, в котором «Миротворцы» Карла Дженкинса были бы исполнены объединенным любительским хором из участников со всего мира. Нас пригласили принять участие, поскольку на тот момент никто в России, кроме нашего хора, не пел это произведение.

Астор Пьяццолла — аргентинский композитор второй половины XX века, родоначальник музыкального стиля «танго нуэво» — традиционного аргентинского танго с элементами джаза и классической музыки. Мартин Палмери — один из продолжателей стиля Астора Пьяццоллы.

Подобный проект был и с «Танго-мессой» аргентинского композитора Мартина Палмери. Мы неоднократно исполняли это произведение, последний раз — в этом сезоне в Большом зале филармонии. Его автор — наш современник, а сама «Танго-месса» — очень колоритная партитура в стиле Астора Пьяццоллы. Представьте сочетание мессы, духовного католического богослужения и танго. У Мартина Палмери все сделано очень тонко и грамотно, произведение пронизано ритмами танго, но это не выходит за рамки классического письма. Очень приятная свежая музыка. Солирует бандонеон — традиционная аргентинская гармошка. Когда мы были в Карнеги-холле с «Миротворцами», нам удалось увидеться не только с Дженкинсом, но и с Палмери — он играл на рояле солирующую партию в своем произведении. Мне не удалось с ним лично пообщаться, но на репетиции я увидел все стилистические моменты: как нужно исполнять танго, насколько темпераментно, быстро, медленно. Это очень важный и ценный опыт.

Одна из отличительных черт вашего коллектива — высокий уровень мастерства артистов. Сложно ли попасть в университетский хор и как происходит отбор?

Всего в нашем хоре около 100 человек, концертный состав — примерно 60–70 исполнителей. Происходит постоянная ротация артистов: кто-то из студентов на несколько месяцев уезжает на стажировку в другой вуз, потом возвращается. В начале каждого учебного года приходит много первокурсников, желающих петь в хоре. Я никому не отказываю — все могут пройти собеседование и после него попасть на прослушивание. Многих из них беру в хор, но с испытательным сроком. Каждую неделю у нас по две основных репетиции, а еще бывают и дополнительные. Не все могут совмещать занятия в хоре и учебу, особенно на первых курсах обучения. К тому же уровень подготовки хоровых исполнителей растет с каждым годом: приходят молодые люди с музыкальным образованием, кто-то после музыкальной школы или училища, и тем самым они устанавливают определенную планку. Например, способный студент, не имеющий музыкального образования, зачастую просто не может угнаться за нами — темпы работы очень высокие.

А у выпускников Университета есть возможность продолжать петь и выступать в вашем хоре?

Конечно, универсанты, которые после выпуска решают остаться в коллективе и продолжить свои занятия искусством, — одни из самых ценных людей в хоре. Они стали, по сути, мастерами хорового пения и ведут за собой тех, кто только приходит. Все передается с голоса. Если бы не было этого звена выпускников, постоянно приходилось бы обучать коллектив с нуля. А так новички быстро к ним подтягиваются.

На ваших глазах сменилось несколько поколений артистов. Есть ли какие-то отличительные черты, которые присущи сегодняшней молодежи и которых не было у тех, кто пел в хоре 20 лет назад, и наоборот?

Я много думаю над этим вопросом, как быть объективным и не обидеть предыдущее поколение. Когда я возглавил хор, он состоял из моих сверстников. Я был еще недавним выпускником консерватории, а они студентами СПбГУ. Разве они тогда хуже соображали, чем сегодняшняя молодежь? Да нет, конечно. Но должен сказать, что время стало другим, очень изменилась скорость обработки информации, сейчас студенты учатся гораздо быстрее. Но и у того поколения были свои сильные стороны, например коллективизм, который обязательно нужен в хоре.

Как бы вы сформулировали главную задачу хормейстера?

Нужно быть наставником, проводником в музыку. Прививать любовь к хоровому пению, развивать хороший вкус. Ну и, конечно, выучить музыкальный материал и сделать из этого цельное художественное произведение — насколько хорошо это удастся, таким будет и успех у слушателя.

Ваш совет: как научиться любить и понимать классическую музыку и хоровое пение?

Сейчас в мире висит такая шумовая завеса, такой информационный поток, что к произведениям искусства тяжело пробиться. Надо слушать классическую музыку, даже если ее не понимаешь, подпитывать свое подсознание и сердце, а если есть возможность, то и заниматься искусством. Надо развивать и тренировать себя так же, как мы это делаем в спортивном зале. Понимание и желание слушать классические произведения придет позже. Именно поэтому я благодарен Университету и его руководству за то, что они поддерживают нас и имеют возможность сохранять хоровое искусство. Студент Санкт-Петербургского университета получает не только образование по специальности, но и становится культурным человеком с широким кругозором. Часто ли студент-естественник может похвастаться, что сам исполняет «Реквием» Моцарта? А у нас такое возможно.

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