Вынесен приговор в отношении должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сальский городской суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Сальского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям), а также следователя данного следственного отдела обвиняемого по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что в октябре 2018 года исполняющий обязанности заместителя руководителя следственного отдела получил при посредничестве подчинённого ему следователя взятку в размере 100 тысяч рублей от сотрудников территориального органа полиции за принятие по результатам проводимой в отношении них доследственной проверки решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Преступная деятельность указанных должностных лиц была пресечена в результате проведённых сотрудниками УФСБ России по Ростовской области оперативно-розыскных мероприятий.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кикотем А.В.

Суд приговорил обоих подсудимых к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, определив также исполняющему обязанности заместителя руководителя следственного отдела в качестве дополнительного наказания лишение права занимать должности государственной службы сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

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