В Вологодской области суд удовлетворил исковые требования Северо-Западной транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 10 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки у бывшего начальника Кингисеппской таможни и его близких родственников установлено имущество стоимостью 1 млн рублей, законность приобретения которого не подтверждена.

В связи с эти прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства земельного участка, загородного дома, квартиры, двух машиномест и автомобиля.

Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и обратил в доход государства имущество, принадлежащее дочери бывшего начальника Кингисеппской таможни, на сумму более 7 млн 850 тысяч рублей. Однако, разрешая спор, суд не учел наличие другого имущества стоимостью 2 млн 290 тысяч рублей.

Не согласившись с принятым решением, Северо-Западная транспортная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения представления судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда удовлетворила требования прокуратуры в полном объеме и вынес решение об обращении в доход государства имущества на сумму более 10 млн рублей.

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