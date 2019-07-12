В Иркутской области прокуратура продолжает защищать права граждан, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуроры Иркутской области проводят проверки соблюдения прав граждан, пострадавших от наводнения.

Установлено, что в органах местного самоуправления остаются без рассмотрения заявления граждан о включении их в список на получение единовременной материальной помощи, поскольку, по мнению муниципалитетов, жилые помещения, в которых они проживают, не попали в зону затопления. К примеру, в ходе выезда заместителя прокурора области Романа Шергина в Нижнеудинский район выявлено 21 такое заявление.

В целях соблюдения социальных прав граждан прокуратурой в июле 2019 года в региональное правительство направлен проект постановления «Об установлении описания границ подтопленных (затопленных) территорий Иркутской области в результате наводнения в 2019 году». Его принятие будет способствовать достоверной оценке причиненного наводнением ущерба. По требованию прокуроров организована работа администраций городов и поселений по инвентаризации подтопленных земельных участков, объектов недвижимости.

В управление губернатора Иркутской области и правительства региона по направлена информация об организации надлежащего взаимодействия с органами местного самоуправления затопленных районов. Предложено организовать рассмотрение органами местного самоуправления вышеуказанных обращений граждан в установленном федеральным законодательством порядке. Акцентировать внимание на размещенные в общедоступных местах сведения о защите прав граждан органами прокуратуры.

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