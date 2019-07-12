В Нижегородской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Борская городская прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26–летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконной перевозке древесины в целях её последующего сбыта в особо крупном размере).

По версии следствия, с 31 августа по 3 сентября 2018 года молодой человек, используя бензопилу, осуществил незаконную рубку 26 хвойных деревьев на территории Ковровского участкового лесничества в районе деревни Молостово. Действиями злоумышленника лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 825 тыс. рублей.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на внедорожник и трактор злоумышленника стоимостью свыше 1 млн. рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Борский городской суд Нижегородской области.

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