В Саратове прокуратура в судебном порядке добилась возврата в государственную собственность 7 объектов недвижимости и земельный участок в центральной части областного центра

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Саратовской области по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о земле и о государственной собственности.

Установлено, что в 2017 году распоряжением комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» переданы здания, расположенные в центральной части города Саратова, без передачи прав на земельный участок кадастровой стоимостью более 5,5 млн. рублей, площадью 2959 кв. м.

Спустя месяц учреждением культуры заключен договор мены на нежилое помещение с ООО «Вега», которым, в последствии, приобретено право собственности на земельный участок за 15% его кадастровой стоимости.

Обстоятельства сделок свидетельствовали о том, что закрепление имущества за библиотекой носило формальный характер, а заключение договора мены недвижимого имущества было направлено на обеспечение возможности отчуждения государственного имущества в обход порядка, установленного законодательством о приватизации, в целях продажи имущества конкретному лицу, а также на приобретение обществом земли в центре города Саратова по существенно заниженной стоимости.

В результате заключения цепочки сделок в обход действующих правовых норм нарушены публичные права и законные интересы Саратовской области (в виде неполучения дохода от продажи объектов недвижимости и земельного участка), а также интересы неопределенного круга лиц – субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованных в их приобретении.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными вышеуказанных сделок и возврате объектов в государственную собственность.

Решением Арбитражного суда Саратовской области, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме

В настоящее время решение суда исполнено, в государственную собственность возвращено 7 объектов недвижимости и земельный участок кадастровой стоимостью более 5,5 рублей.

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