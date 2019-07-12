В Тюменской области направлено в суд дело о фиктивной регистрации 22 мигрантов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени Тюменской области утвердила по уголовному делу обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя г. Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, молодой человек с 29 мая по 3 июня 2019 года через многофункциональный центр направил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру, в которой он проживал с матерью, 22 мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания.

Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Тюмени Тюменской области для рассмотрения по существу.

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