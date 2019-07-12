Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание общественного совета проекта «Старшее поколение».

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провел в Челябинске заседание общественного совета проекта «Старшее поколение».

Обсуждались вопросы улучшения качества жизни пожилых людей, новые методики обучения пенсионеров финансовой, правовой и компьютерной грамотности.

Тема обучения старшего поколения очень актуальна

«Тема обучения старшего поколения очень актуальна. Регулярно появляются новые формы и инструменты работы по этим направлениям. Возрастная категория учеников от 55 до 85 лет. Так, в Челябинске подготовили специальную программу обучения пожилых людей работе со смартфонами. Уроки для своих ровесников проводят «серебряные волонтеры». Проект планируется распространить по всем муниципальным образованиям региона», – отметил Олег Цепкин.

Участники заседания уделили внимание финансовой грамотности граждан старшего поколения. По их словам, при поддержке Министерства финансов РФ, Банка России и Министерства просвещения РФ разрабатывается специальная программа на 2019–2020 гг.

«Документ краткосрочный, поскольку мы понимаем, что ситуация в мире быстро меняется, и работу придется корректировать с учетом новых веяний времени. Челябинская область выступила одним из инициаторов создания программы и внесла свои предложения по реализации на федеральном уровне», – рассказал Олег Цепкин.

Кроме того, рассматривались итоги третьего Форума социальных инноваций регионов, который состоялся в июне в Москве. На выставке социальных проектов Челябинская область представила шесть презентационных роликов.

«Мы обратимся к главе Челябинской области Алексею Текслеру ТекслерАлексей ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области с предложением выделить в 2020 году дополнительные средства на поддержку малообеспеченных граждан. Помимо увеличения бюджета на эти цели, планируется рост адресной помощи», – подчеркнул Олег Цепкин.

В заседании приняли участие активисты проекта, представители министерства социальных отношений Челябинской области, главы районов.

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