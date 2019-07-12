В Чувашии по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности регионального министра природных ресурсов и экологии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства.

Установлено, что бывший врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, являясь в 2016-2017 году председателем комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, предоставил ООО «КомсомольскАгроПромХимия» в аренду лесной участок Шемуршинского лесничества для разработки карьера и заготовки древесины на особо защитном участке лесного фонда, где подобные работы запрещены.

В результате незаконной рубки окружающей среде причинен ущерб на сумму более 22 млн. рублей.

По направленным прокуратурой в следственные органы материалам возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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