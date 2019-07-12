Накатка головного обтекателя на корабль «Союз МС-13»

Source: Russia Federal Space

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур продолжают работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13».

В соответствии с графиком работ сегодня, 12 июля 2019 года, проведен авторский осмотр корабля и выполнены технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» запланирован с космодрома Байконур на 20 июля 2019 года. В составе основного экипажа МКС-60/61: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Машбёрн и Соичи Ногучи.

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