Об аннулировании у АКБ «НБВК» (АО) лицензии на осуществление банковских операций (12.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об аннулировании у АКБ «НБВК» (АО) лицензии на осуществление банковских операций

Банк России приказом от 12.07.2019 № ОД-1627 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Банк Взаимного Кредита» (Акционерное общество) АКБ «НБВК» (АО) (рег. № 3214, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 411 место в банковской системе Российской Федерации1.

Основанием для аннулирования2 лицензии у АКБ «НБВК» (АО) послужило соответствующее ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АКБ «НБВК» (АО) будет назначена ликвидационная комиссия3.

АКБ «НБВК» (АО) не является участником системы страхования вкладов.

1 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.

2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12 июля 2019 года

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