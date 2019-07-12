Об отзыве у АО НКО «Частный РКЦ» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (12.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об отзыве у АО НКО «Частный РКЦ» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 12.07.2019 № ОД-1624 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ» (рег. № 3420-К, г. Москва, далее — НКО «Частный РКЦ»). По величине активов кредитная организация занимала 464 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п. 12 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «Частный РКЦ»:

не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Руководством и собственниками НКО «Частный РКЦ» не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной статьей 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 01.07.2019 в размере 90 млн рублей.

В НКО «Частный РКЦ» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО «Частный РКЦ» не является участником системы страхования вкладов.

1 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с невыполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также невыполнением требований, установленных частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принимая во внимание, что небанковская кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала).

3 В соответствии с приказом Банка России от 12.07.2019 № ОД-1625.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

12 июля 2019 года

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