Об отзыве у НКО «21 ВЕК» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (12.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об отзыве у НКО «21 ВЕК» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 12.07.2019 № ОД-1622 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «21 ВЕК» (ООО) (рег. № 3309-К, г. Санкт-Петербург, далее — НКО «21 ВЕК»). По величине активов кредитная организация занимала 463 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 12 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «21 ВЕК»:

не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Деятельность НКО «21 ВЕК» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководством и собственниками НКО «21 ВЕК» не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной статьей 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 01.07.2019 в размере 90 млн рублей.

В НКО «21 ВЕК» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО «21 ВЕК» не является участником системы страхования вкладов.

1 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с невыполнением кредитной организацией требований, установленных частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принимая во внимание, что небанковская кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала).

3 В соответствии с приказом Банка России от 12.07.2019 № ОД-1623.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

12 июля 2019 года

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