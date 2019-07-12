Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Центр Хруничева12.07.2019 14:47

Отраслевой брифинг для страховщиков и заказчиков

Космический Центр им. Хруничева провел отраслевой брифинг для страховщиков и заказчиков, посвященный вопросам страхования, качества и надежности ракеты-носителя «Протон-М».

Вопросы качества ракеты-носителя «Протон-М» и организации страховой защиты обсудили ведущие специалисты отрасли и эксперты страхового рынка в рамках брифинга, который состоялся 10 июля 2019 года в Москве. Организаторы мероприятия — ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), International Launch Services (ILS — российско-американское совместное предприятие, владельцем контрольного пакета акций которого является ГКНПЦ им. М. В. Хруничева) и страховая организация Госкорпорации «Роскосмос» — страховой брокер «РK-Страхование».

С выступлениями на брифинге выступили представители Госкорпорации «Роскосмос», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, Главкосмоса и его дочерней компании «Главкосмос Пусковые Услуги» и Центра сертификации ракетно-космической техники. В брифинге приняли участие ведущие зарубежные страховщики, российские компании: «Согаз», «АльфаСтрахование», «Малакут Созвездие», «Аон-Рус», «Ингосстрах», «Российская национальная перестраховочная компания», «Росгосстрах», «ВСК» и другие.

Открыл мероприятие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он обсудил с участниками концепцию совместной работы.

«Сегодня ракетно-космической отрасль переживает существенную трансформацию во многих направлениях. Это и переход на новую ракетно-космическую технику, и глобальная цифровизация отрасли, и систематизация тех работ, что мы вели ранее. Особое место в этой работе занимает формирование спутниковой орбитальной группировки. В настоящий момент мы создаем собственный проект „Сфера“. Проект призван кратно увеличить спутниковую группировку в России. Также мы работаем над унификацией отрасли, более оптимальными технологическими решениями, созданием единых платформ, которые в значительно степени увеличат серийность космических аппаратов», — отметил в ходе своего выступления глава Госкорпорации.

Ключевыми вопросами повестки встречи стало обсуждение качества и надёжности пусков, а также мер по их улучшению. В частности, доклад заместителя генерального директора по производству ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Романа Хохлова был посвящён производству и эксплуатации ракет-носителей семейства «Протон» и «Ангара».

Говоря о мерах по снижению аварийности пусков, докладчик подчеркнул, что Центр Хруничева считает обеспечение высокого качества и надёжности производимых средств выведения приоритетом своей деятельности. Также в рамках брифинга был заслушан доклад заместителя генерального директора по качеству и сертификации ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Бориса Омигова. Он рассказал о системе менеджмента качества Центра Хруничева, которому на предприятии уделяется особое внимание, а также о мерах и инициативах, направленных на совершенствование обеспечения безаварийности запусков.

Выступления и презентации представителей других организаций ракетно-космической промышленности коснулись таких вопросов, как изменение в структуре компании International Launch Services (ILS), технической политики Госкорпорации «Роскосмос» в обеспечение качества и надежности российских средств выведения. Экспертную оценку вопроса проведения независимых аудитов пусковых компаний представил Центр сертификации ракетно-космической техники.

С выступлением о системе организации страхования в Госкорпорации «Роскосмос» и о перспективах работы с российскими и международными страховщиками выступила руководитель специализированной страховой организации «РК-Страхование» — Валентина Ракитина. В завершении встречи участники обменялись мнениями по существу обсуждаемых вопросов.

В рамках второго дня встречи, 11 июля 2019 года, участники брифинга посетили московскую площадку Центра Хруничева. Проведены осмотр производственных мощностей и экскурсия в музее истории предприятия.

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