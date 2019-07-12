О докапитализации АО «ВОКБАНК» (12.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

О докапитализации АО «ВОКБАНК»

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк» (рег. № 312, далее ВОКБАНК). Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию ВОКБАНКа в размере 2,73 млрд рублей. В результате Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ВОКБАНКа.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций ВОКБАНКа будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили обеспечить работу ВОКБАНКа в стандартном режиме.

Банком России рассматривается возможность реализации акций ВОКБАНКа в установленном порядке заинтересованным инвесторам.

12 июля 2019 года

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