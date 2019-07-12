О докапитализации «ПАО «МИнБанк» (12.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

О докапитализации «ПАО «МИнБанк»

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (рег. № 912, далее МИнБанк).

Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме.

12 июля 2019 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

MIL OSI