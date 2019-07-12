Павел Сорокин: “У нас есть компетенции и люди, которые верят в будущее и идут вперед”

Source: Russia Ministry of Energy

Альметьевск (Республика Татарстан), 12 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Нефтяного Саммита Республики Татарстан.

В рамках форума замглавы Минэнерго России ознакомился с выставкой новейших разработок нефтегазовой индустрии, а также выступил в рамках панельной сессии Саммита.

Павел Сорокин подчеркнул, что для сохранения лидирующих позиций на мировом нефтегазовом рынке Россия должна быть готова к новым вызовам и не отставать от трендов отрасли.

“Мы понимаем, что конкуренция в мире будет возрастать, причем, не только между источниками энергии, но и производителями. Для того, чтобы оставаться в лидерах, нам необходимо в полной мере использовать тот потенциал, который нам дала природа и история отрасли”, – подчеркнул заместитель Министра.

Для достижения этих целей важно сохранение и создание новых стабильных и наиболее удобных для инвесторов условий развития, снижение административных барьеров.

“Те достижения и примеры работы, которые мы сегодня увидели на выставке, охватывают всю производственную цепочку. Это показывает, что у нас есть компетенции и люди, которые верят в будущее и идут вперед. Я уверен, что только совместными усилиями мы можем довести наши технологии до коммерциализации и выйти на мировой рынок”, – сказал Павел Сорокин.

В этой части Правительство выступает с инициативой по ряду направлений – от разработки “дорожной карты” по стимулированию добычи в России до внедрения мер поддержки таких подотраслей, как нефтехимия, сказал он.

“Наша задача – задействовать не разрабатывающиеся сейчас запасы и тем самым вывести в сектор нефтедобычи дополнительный финансовый ресурс. По нашему мнению, нефтегаз обладает необходимым финансовым ресурсом, уровнем спроса на технологи”, – отметил замглавы Минэнерго России.

Что касается развития нефтехимии, то сегодня в разработке также находится законопроект по стимулированию выделения этана и использования его в пиролизе.

“Мы видим, что потенциал дополнительных инвестиций здесь может достигать 3-4 трлн рублей в течение следующих 8 лет. Что наиболее важно – вслед за собой нефтехимия будет стимулировать рост и других отраслей”, – добавил Павел Сорокин.

Запись выступления Павла Сорокина доступна в разделе “Видеогалерея”.

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