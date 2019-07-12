Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное12.07.2019 19:00

Первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2-2

Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля 2019 года с космодрома Восточный. Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний.

Сегодня, 12 июля 2019 года, осуществлен перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата «Метеор-М» № 2-2.

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