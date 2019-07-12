Прокуратура Иркутской области совместно с органами власти и местного самоуправления принимаются меры по организации отдыха и оздоровлению детей из районов, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения прав детей из районов, пострадавших от наводнения.

Установлено, что в уполномоченные органы власти региона и органы местного самоуправления территорий, подвергшихся наводнению, поступило свыше трех тысяч заявлений от родителей (законных представителей) детей о предоставлении путёвок в лагеря отдыха.

В летних оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области, в настоящее время находится свыше 700 детей, вывезенных из пострадавших районов.

Для оказания помощи пострадавшему региону органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, а также ПАО «Сбербанк» и ОАО «РЖД» на безвозмездной основе предоставлены 1 597 путевок для организации отдыха детей в республиках Бурятия, Крым, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском, Ставропольском краях, Московской, Тульской, Новосибирской, Самарской, Кемеровской областях.

Для удовлетворения оставшихся заявлений о предоставлении путёвок в организации отдыха и оздоровления планируется их приобретение за счет средств бюджета Иркутской области.

Прокуратурой региона в правительство области направлена информация о необходимости в кратчайшие сроки принять меры к дополнительному правовому регулированию в части установления порядка и условий предоставления данной меры поддержки.

Региональной прокуратурой организован системный надзор за исполнением требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних.

Ситуация с соблюдением прав граждан, пострадавших в результате наводнения, находится на личном контроле заместителя Генерального прокурора России Юрия Гулягина.

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