Прокуратура Татарстана помогла жительнице Иркутской области вернуть средства, взысканные судебными приставами в результате ошибочной идентификации должника

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку по обращению жительницы города Ангарска Иркутской области, пожаловавшейся на действия службы судебных приставов, необоснованно списавшей с её банковского счёта 130 тыс. рублей.

Установлено, что судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением. При этом анкетные данные должника- жителя Казани и заявительницы полностью совпадают. В результате произошла ошибочная идентификация должника – после запроса приставом сведений об имущественном положении в регистрирующих органах и кредитных организациях был наложен арест на счет «двойника», с которого в дальнейшем списаны денежные средства.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения прав заявительницы были устранены – с её банковского счета сняли арест и вернули денежные средства.

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