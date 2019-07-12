Работы школы графического дизайна СПбГУ представлены в сердце Петербурга

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Экспозиция включает в себя лучшие дипломные и курсовые проекты универсантов. На выставке помимо плакатов на тему науки, экологии, моды и архитектуры также представлены проекты, посвященные музейному дизайну, уникальные авторские книги, арт-объекты и мультимедийные проекты, созданные обучающимися творческих специальностей. Выставка была организована в рамках партнерства Международного фонда социально-культурного развития «Петербургская фотолетопись» (Невский проспект, 88) и Санкт-Петербургского университета.

Обычно у нас выставляются работы профессионалов, мэтров. Но сегодня мы открываем выставку работ студентов, молодого поколения. И я очень рад, что мы таким образом открываем в Петербурге дорогу молодым талантам.

Директор фонда «Петербургская фотолетопись» Владимир Шефов

В 2019 году СПбГУ принял XIII Международную конференцию «Дизайн: принципы и практики». Это крупнейшее событие в сфере дизайна впервые прошло на российской площадке.

По словам доцента Ксении Поздняковой экспозиция является творческим отчетом в преддверии подготовки юбилея — двадцатилетия кафедры дизайна СПбГУ. «Как направление дизайн развивается уже 20 лет в пространстве старейшего в России классического университета, — уточнила Ксения Григорьевна. — За это время мы вобрали в себя менталитет и междисциплинарность, которые свойственны нашему университету. Так, этой весной у нас прошла конференция, посвященная роли контекста в дизайне. Открывающаяся выставка является продолжением серии мероприятий, посвященных этой тематике. Мы продолжаем тему погруженности в контекст графических проектов универсантов».

С первого курса дизайнеры-графики СПбГУ используют междисциплинарный подход в образовательных целях. Например, на выставке представлены работы бакалавров второго и третьего курсов, созданные в рамках курса «Дизайн-проектирование» и графически интерпретирующие пословицы, поговорки и фразеологизмы русского языка.

Особый интерес представляет проект выпускницы магистратуры Ардак Мукановой, посвященный графическому сопровождению будущего онлайн-курса известного российского исследователя в области нейронаук и психолингвистики профессора Татьяны Черниговской. А в проект выпускницы бакалавриата Марии Горегиной вошли плакаты, посвященные юбилею кафедры дизайна СПбГУ, созданные на основе анкет участников мероприятий с помощью графической сетки.

Ксения Позднякова также подчеркнула, что выставка открывается в день, когда начинают проходить первые творческие испытания для абитуриентов, и выразила надежду, что посетителям экспозиции, особенно молодым, представленные работы помогут в выборе профессионального пути.

«Очень приятно, что наша выставка проходит в традиционно фестивальное для Петербурга время, — подчеркнула Ксения Позднякова. — И я надеюсь, что наша выставка своим появлением на Невском проспекте внесет свою лепту в культурную жизнь Северной столицы России».

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