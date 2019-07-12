Ю. Волков встретился с делегацией представителей органов власти и бизнеса Сардинии (Итальянская Республика)

Source: Russia – Council of the Federation

Участники беседы обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма и привлечения российских инвестиций в строительство отелей на острове.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель группы дружбы Совета Федерации с Сенатом Итальянской Республики Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области встретился с делегацией представителей органов государственной власти и бизнеса Сардинии (Итальянская Республика) во главе с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой.

Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Юрий Волков

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Виктор Абрамов и Юрий Волков

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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Встреча Юрия Волкова с министром туризма и торговли, представителем президента Сардинии (Итальянская Республика) Джанни Кессой

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В беседе принял участие член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов. АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области

Участники встречи обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества России и Италии, в том числе между Сардинией и регионами РФ.

Между Советом Федерации и Сенатом Италии налажены тесные связи

Юрий Волков отметил, что между Советом Федерации и Сенатом Италии налажены тесные связи. В 2019 году российские парламентарии принимали Председателя Сената ИР Марию Элизабетту Альберти Казелатти, она выступила на заседании Совета Федерации. В палате работает группа дружбы СФ с Сенатом Италии, в ее состав входят 14 парламентариев.

Виктор Абрамов рассказал о Московской области, отметил хороший потенциал для сотрудничества с Сардинией в сфере туризма, строительства отелей на острове с привлечением российских инвестиций, проинформировал об индустриальных парках Подмосковья, где существует льготный режим налогообложения.

По словам Джанни Кессы, в последнее время растет поток российских туристов на Сардинию. Так, в 2017 году их число составило 22 тысячи человек, в 2018 году – на 6 процентов больше. «Мы хотели бы развивать не только летний, но и зимний туризм. У нас уникальные традиции, мягкий климат, хорошая экология».

В свою очередь, министр транспорта Сардинии (ИР) Джорджо Тодде отметил, что предприниматели Сардинии высказывают заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией, в частности, привлечении инвестиций в строительство отелей, береговой инфраструктуры.

Представители Сардинии также высказали пожелание увеличить количество авиарейсов между Сардинией и Россией, а также открыть на острове российское консульство.

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