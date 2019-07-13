Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#главное#космодромы#Спектр-РГ13.07.2019 08:20

Госкомиссия подтвердила готовность ракеты «Протон-М» к пуску

Государственная комиссия, заседание которой состоялось 13 июля 2019 года на космодроме Байконур, приняла решение о готовности ракеты космического назначения «Протон-М» в составе разгонного блока «ДМ-03» и обсерватории «Спектр-РГ» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля.

Все пользователи смогут следить за подготовкой ракеты-носителя «Протон-М» к пуску и её стартом в режиме реального времени в разделе «Онлайн трансляции». Начало в 14:30 мск 13 июля.

«Спектр-РГ» — российский проект с немецким участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Основная цель проекта — построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр.

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