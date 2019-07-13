Прокуратура Иркутской области принимает меры для защиты прав граждан, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка, на получение единовременной помощи.

Установлено, что порядок оказания пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи не содержит четкой регламентации механизма межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов. В результате денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков.

В настоящее время, по инициативе прокуратуры, органом исполнительной власти региона приняты меры к внесению изменений и дополнений в названный нормативный правовой акт. Прокуратура области принимает активное участие в его доработке.

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