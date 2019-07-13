«Спектр-РГ» выведен на орбиту

Source: Russia Federal Space

Со стартовой площадки № 81 космодрома Байконур 13 июля 2019 года в 15:30:57 мск состоялся успешный пуск ракеты-носителя Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». Пуск и полет прошли без замечаний. Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в 2019 году.

Спустя два часа, в 17:30 мск, состоялось отделение космического аппарата от разгонного блока «ДМ-03» и орбитальная обсерватория начала свой 100-дневный полёт в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце – Земля, где она будет исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Все системы работают штатно. Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение.

В течение перелёта запланированы следующие операции: проверка служебных систем, юстировка, калибровка и тестирование телескопов, пробные астрофизические наблюдения. Проведение исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.

Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 100 000 скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

Космический аппарат «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон» разработана и серийно изготовливается Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева.

С учетом запуска обсерватории «Спектр-РГ», с начала эксплуатации ракеты-носителя «Протон» (1965 г.), осуществлено 419 ее пусков в разных конфигурациях с использованием различных разгонных блоков. Из них в 106-ти запусках применялась ее модернизированная версия — «Протон-М».

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