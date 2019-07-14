В Иркутской области продолжает работать временная приемная Генерального прокурора Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 14 июля 2019 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин в ходе выезда в Тулунский район, наиболее пострадавший от наводнения, оценил соблюдение конституционных прав граждан, полноту оказания им мер государственной поддержки, а также мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Он осуществляет выезды в пункты длительного проживания пострадавших граждан, проводит встречи с местными жителями, уполномоченными должностными лицами органов власти, местного самоуправления и правоохранительных органов.

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