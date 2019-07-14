В Йошкар-Оле стартовала III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 июля, в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований III Всероссийской летней спартакиады инвалидов.

Соревнования собрали рекордное число спортсменов, тренеров и сопровождающих: более 2 тысячи человек из 65 регионов страны.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, приветствуя участников и гостей состязаний, отметил, что в регионе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. «В Республике Марий Эл успешно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Развивается спортивная инфраструктура, в результате чего с каждым годом увеличивается количество жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и конечно сограждан с безграничными возможностями здоровья», – сказал он, поблагодарив Минспорт России за доверие провести значимое спортивное мероприятие федерального уровня.

В финальных соревнованиях III Всероссийской летней спартакиады инвалидов примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, зрения и слуха в возрасте от 14 до 18 лет.

Будет разыграно 200 комплектов медалей в плавании, настольном теннисе, лёгкой атлетике, футболе, голболе, дзюдо и бочча.

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2019 года является комплексным мероприятием и проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1722-р «О проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения».

В числе основных целей мероприятия – развитие, пропаганда и приобщение к занятиям физической культурой и спортом лиц с инвалидностью и активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов.

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Республики Марий Эл и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».

С использованием информации и фото пресс-службы Правительства Республики Марий Эл / mari-el.gov.ru

Пресс-служба Минспорта России

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