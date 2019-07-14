Новые медали российской сборной на XXX Всемирной летней универсиаде

Source: Russia Ministry of Sport
13 июля в Неаполе (Италия) на XXX Всемирной летней универсиаде разыграно 35 комплектов наград. Россияне завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.
«Золото» выиграли гимнастка Екатерина Селезнёва в упражнениях с обручем, лентой и мячом, команда лучников в составе Эрдема Цыдыпова и Бэлигто Цынгуева, теннисисты Иван Гахов и Яна Сизикова в миксте, а также сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами и упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Серебряными призёрами стали Эрдем Цыдыпов в стрельбе из классического лука, а также команда лучниц в составе Светланы Гомбоевой и Валерии Мыльниковой, а также мужская сборная России по теннису в командном зачёте.
Бронзовые награды взяли гимнастка Екатерина Селезнёва в упражнении с булавами, теннисист Иван Гахов в одиночном разряде, женская сборная России по водному поло, мужская сборная России по волейболу и женская сборная России по теннису.
По итогам 10-ти медальных дней XXX Всемирной летней универсиады в копилке россиян 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. Российская команда поднялась на второе место в общекомандном зачёте соревнований. Первенствуют японцы (33-21-28), третьи – китайцы (22-13-8).
В зачёте по общему количеству наград первое место делят россияне и японцы (по 82), третьи – американцы (52).
XXX Всемирная летняя универсиада завершится 14 июля.
Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с наградами Универсиады-2019 и желает новых успехов и ярких побед!
Фото: FISU / www.fisu.net
Пресс-служба Минспорта России