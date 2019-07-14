Новые медали российской сборной на XXX Всемирной летней универсиаде

Source: Russia Ministry of Sport

13 июля в Неаполе (Италия) на XXX Всемирной летней универсиаде разыграно 35 комплектов наград. Россияне завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

«Золото» выиграли гимнастка Екатерина Селезнёва в упражнениях с обручем, лентой и мячом, команда лучников в составе Эрдема Цыдыпова и Бэлигто Цынгуева, теннисисты Иван Гахов и Яна Сизикова в миксте, а также сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами и упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Серебряными призёрами стали Эрдем Цыдыпов в стрельбе из классического лука, а также команда лучниц в составе Светланы Гомбоевой и Валерии Мыльниковой, а также мужская сборная России по теннису в командном зачёте.

Бронзовые награды взяли гимнастка Екатерина Селезнёва в упражнении с булавами, теннисист Иван Гахов в одиночном разряде, женская сборная России по водному поло, мужская сборная России по волейболу и женская сборная России по теннису.

По итогам 10-ти медальных дней XXX Всемирной летней универсиады в копилке россиян 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. Российская команда поднялась на второе место в общекомандном зачёте соревнований. Первенствуют японцы (33-21-28), третьи – китайцы (22-13-8).

В зачёте по общему количеству наград первое место делят россияне и японцы (по 82), третьи – американцы (52).

XXX Всемирная летняя универсиада завершится 14 июля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с наградами Универсиады-2019 и желает новых успехов и ярких побед!

Фото: FISU / www.fisu.net

Пресс-служба Минспорта России

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