Сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте по итогам XXX Всемирной летней универсиады

Source: Russia Ministry of Sport

14 июля в Неаполе (Италия) завершилась XXX Всемирная летняя универсиада. Около 6000 спортсменов из 112 стран разыграли 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

По итогам соревнований российские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачёте, завоевав 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых медалей.

Наибольшее количество наград в копилку российской команды внесли пловцы. Они завоевали 18 медалей (по шесть золотых, серебряных и бронзовых). В спортивной гимнастике россияне выиграли 13 наград (одну золотую, шесть серебряных и шесть бронзовых). В состязаниях по художественной гимнастике россиянки завоевали восемь медалей (семь золотых и одну бронзовую). В дзюдо россияне взяли 10 наград (три золотые, две серебряные и пять бронзовых). По шесть наград принесли команде фехтовальщики (одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую) и прыгуны в воду (две серебряные и четыре бронзовые). По четыре медали выиграли российские лучники (две золотые и две серебряные), теннисисты (одну золотую, одну серебряную и две бронзовые), а также представители настольного тенниса (четыре бронзовые). Одну серебряную и одну бронзовую награды внесли в копилку сборной тхэквондисты, а стрелки – две «бронзы». «Золото» выиграла женская сборная России по волейболу, бронзовые награды завоевали мужская команда России по волейболу, а также женские сборные России по футболу, водному поло и регби-7.

Первенствовали в общекомандном зачёте японцы (33-21-28), третьи – китайцы (22-13-8).

По общему числу наград россияне и японцы разделили первое место (по 82), третьими стали американцы (53).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров XXX Всемирной летней универсиады 2019 года и желает им новых спортивных достижений!

Фото: FISU / www.fisu.net

Пресс-служба Минспорта России

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