Чемпионат мира по водным видам спорта: синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе дуэтов

Source: Russia Ministry of Sport

14 июля в Кванджу (Республика Корея) разыграны четыре комплекта наград Чемпионата мира по водным видам спорта. Актив сборной России пополнился одной золотой медалью.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе дуэтов. Результат российских спортсменок – 95,9010 балла. Серебряными призёрами стали китаянки Сунь Веньян и Хуан Сюечень (94,0072), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,5847).

По итогам двух соревновательных дней сборная России занимается второе место в общекомандном зачёте с двумя золотыми и одной серебряной наградами. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко выиграла техническую программу солисток, а прыгуны в воду Виктор Минибаев и Екатерина Беляева завоевали «серебро» в синхронных прыжках с вышки.

Первенствуют в общекомандном зачёте китайцы (6-1-1), на третьем месте – венгры (1-0-0).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Светлану Ромашину, Светлану Колесниченко и тренерский штаб спортсменок под руководством Татьяны Данченко с победой и желает новых побед в дальнейшем!

Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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