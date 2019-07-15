А. Майоров: Важно проанализировать возможные последствия упразднения регионального государственного ветеринарного надзора

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в обсуждении предполагаемых соответствующих изменений в законодательство.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия принял участие в совещании в Государственной Думе на тему «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

В мероприятии также участвовали члены СФ Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Алексей Кондратенко. КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края

«Всесторонний диалог с субъектами Российской Федерации и анализ возможных последствий упразднения регионального государственного ветеринарного надзора, с точки зрения надлежащего обеспечения государством решения задач в области ветеринарии, позволит выработать конструктивное решение в указанной сфере», — подчеркнул Алексей Майоров.

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Парламентарий напомнил, что законопроектом предусматривается упразднение регионального государственного ветеринарного надзора. Полномочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Законопроектом предусматривается упразднение регионального государственного ветеринарного надзора

Алексей Майоров отметил, что, учитывая поступившие отзывы на законопроект от регионов, целесообразно до его принятия в первом чтении осуществить «инвентаризацию» полномочий в области ветеринарии. Важно проанализировать возможные последствия упразднения регионального государственного ветеринарного надзора с точки зрения надлежащего обеспечения государством решения задач в области ветеринарии.

Кроме того, Комитет СФ считает, что для осуществления мероприятий по реализации федерального закона, включая сокращение численности государственных гражданских служащих регионов и привлечение дополнительных сотрудников для осуществления предусмотренных законопроектом федеральных полномочий, может потребоваться дополнительное время. Вместе с тем согласно статье 8 законопроекта проектируемые изменения вступают в силу с 1 января 2020 года и каких‑либо переходных положений законопроект не предусматривает.

Представляется, что концептуальные и иные юридически значимые положения законопроекта нуждаются в доработке.

Комитет продолжит тесное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, субъектами Российской Федерации, экспертным сообществом в целях выработки конструктивного решения в указанной сфере.

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