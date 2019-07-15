Верховный суд Республики Таджикистан вынес приговор по уголовному делу об убийстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Таджикистан рассмотрела уголовное дело в отношении Э. Носирова и А. Нуриддинова. Они признаны виновными в совершении убийства, покушения на убийство и незаконного приобретения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по г. Октябрьский следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

После установления Носирова Э.Р. и Нуриддинова А.А. на территории Республики Таджикистан материалы дела с поручением об осуществлении их уголовного преследования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2018 году переданы в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Носиров осуждён к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Нуриддинов – к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратурой Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан.

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