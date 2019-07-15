Встреча с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Сергей Николаевич!

С.Катырин Катырин Сергей Николаевичпрезидент Торгово-промышленной палаты России : Владимир Владимирович, Вы знаете, мы ведём несколько программ по поддержке развития малого бизнеса и в последнее время начали одну из программ, посвящённую развитию семейного бизнеса в Российской Федерации.

В.Путин: Там есть какие‑то нестыковки в законе…

С.Катырин: Есть, Владимир Владимирович.

Перед тем как начать программу, мы провели опрос, есть мнения как раз представителей семейного бизнеса. Наша система позволяет сканировать [мнения] со всей России, и, естественно, в опросе участвуют практически все регионы, представлены семейные предприятия со всех регионов.

Здесь есть и достоинства, которые они отмечают в развитии семейного бизнеса как одной из самых устойчивых экономических форм ведения предпринимательства, но есть и проблемы: 82 процента отмечают, что крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

Мы провели 2 октября прошлого года форум, посвящённый семейному бизнесу, форум семейного бизнеса «Успешная семья – успешная Россия», порядка тысячи предпринимателей со всех регионов России.

Как раз говорили и о проблемах, и о том, каким образом предлагается решать эти проблемы. Одно из предложений, которое мы бы просили Вас поддержать, – это узаконить само понятие «семейное предпринимательство».

Мы проводили форум вместе с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, Минэкономики, Минпромторгом, Минтрудом. Они все участвовали в дискуссиях, которые шли в рамках форума, и практически поддержали, что нужно действительно проработать нормативную базу, которая была бы посвящена семейному предпринимательству.

Это позволило бы реализовать ещё одно предложение, которое мы хотели на Ваше рассмотрение внести, – ввести понятие семейного патента, с тем чтобы дать возможность за счёт этого патента не оформлять бесконечные документы по отчётности внутри семьи, которые они вынуждены оформлять.

Сегодня практически 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчётности по тем трудовым отношениям, которые у них складываются внутри семьи. Мы полагаем, что введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и, второе, это, конечно, даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют. Потому что эти 40 документов не каждому хочется оформлять среди всех членов семьи, они оформляют одного‑двух на предприятии, с остальными работниками вообще никаких отношений не оформляют, и для государства остаются вообще в тени от налогообложений, легализации труда и так далее. Это первая часть.

Вторая часть: конечно же, тогда бы мы могли подвести все эти предприятия под те формы поддержки, которые есть сегодня для малого бизнеса. У нас достаточно много инструментов уже создано на сегодняшний день, и полагаю, что там и льготный лизинг, и кредитование, и многие другие вещи, которыми корпорация [корпорация МСП] занимается и Минэкономики, они могли бы распространяться на семейные предприятия такого рода.

Поэтому мы полагаем, что можно было бы дать такое поручение, проработать эти вопросы, что дало бы возможность воспользоваться всеми имеющимися инструментами. Полагаем, что на сегодняшний день это не потребует каких‑то дополнительных серьёзных затрат, потому что все инструменты фактически созданы для малых предприятий. Мы бы просто подвели семейные предприятия под это.

Немаловажная часть: это позволит нам вообще сканировать, какое количество у нас этих семейных предприятий, потому что в реестре малого бизнеса появится такая категория, как семейное предприятие. У нас будет возможность анализировать, сколько таких предприятий и, соответственно, реагировать на то, каким образом мы можем поддержать и развивать этот семейный бизнес.

Мы привели некоторые примеры, которые есть по миру. Это практика, которая существует во всём мире и уже частично принимается в некоторых наших бывших союзных республиках. Мы здесь пытаемся сделать шаг вперёд и серьёзно попробовать закрепить эту работу. Поэтому такое обращение у нас есть. Это первая часть вопросов, которая у меня по поддержке малого бизнеса.

Вторая часть. Вы знаете, что у нас система торгово‑промышленных палат Краткая справка Торгово-промышленная палата (ТПП) распространяется на всю страну. У нас сегодня работает 180 палат по стране с реальными офисами, реальными сотрудниками. Это люди, которые способны выполнять различные функции.

Сегодня многие госструктуры пытаются организовать свои представительства в регионах. Мы, естественно, многим из них предлагаем: давайте сделаем это на базе наших региональных торгово‑промышленных палат. Нас подавляющее число губернаторов в этом поддерживает. Но натыкаемся на одну небольшую сложность. В Законе «О торгово‑промышленных палатах» Российской Федерации строчка с записью о том, что мы являемся инфраструктурой поддержки малого бизнеса, есть. В законе № 209 о развитии малого бизнеса такой строчки нет.

Наши коллеги в регионах, когда мы говорим, что давайте расположим на базе палаты, где есть офис, есть сотрудники, которых мы учим, переобучаем и так далее, квалифицированные люди, которые могут выполнять функции по поддержке экспорта, поддержке малого бизнеса и многие другие вещи, они говорят: всё хорошо, ребята, но в законе № 209 вы не отмечены, мы не можем вам поручить это с точки зрения того, чтобы оплатить те вещи, которыми вы будете заниматься.

Это нововведение, если его сделать, не потребует никаких изменений в правовом регулировании в Российской Федерации. Не потребует никаких средств, никаких затрат государства, для того чтобы систему государство более полно использовало.

Тем более что мы сегодня ряд государственных функций по поручению Правительства выполняем. Мы выдаём сертификаты происхождения товаров, мы выдаем карнеты АТА. Мы сейчас по постановлению № 719 определяем степень производства на российской территории. Готовим экспертов – у нас около тысячи экспертов работает. Мы их аттестовываем, переобучаем, переаттестовываем каждые три года и так далее. То есть система просто готова к тому, чтобы её более полно использовало государство и меньше тратило на то, чтобы создавать различные структуры, особенно и в первую очередь, конечно, в российских регионах.

У нас эти просьбы изложены. Мы бы хотели, Владимир Владимирович, чтобы Вы нас поддержали в этих вещах: и с точки зрения семейного бизнеса, и с точки зрения использования системы торгово‑промышленных палат в интересах государства.

В.Путин: Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из Ваших материалов, активно используется эта форма.

По второму вопросу тем более согласен с Вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу.

С.Катырин: Спасибо большое. Минэкономики нас в этом плане поддерживает. Мы с Министром Орешкиным Орешкин Максим СтаниславовичМинистр экономического развития уже проговаривали, поэтому мы благодарим Вас за поддержку, Владимир Владимирович.

Есть ещё у нас одна просьба. В этом году юбилей Евгения Максимовича Примакова, 90‑летие со дня рождения. Мы проводим серию мероприятий. Некоторые уже прошли, Вы знаете, «Примаковские чтения» состоялись. Очень успешно прошли, интересно и с большим количеством экспертов практически из 30 стран.

Мы проводим серию мероприятий и в палате, и в наших региональных торгово‑промышленных палатах, потому что для нас эта фигура – одна из самых почитаемых, что называется, в системе.

Мы бы Вас хотели попросить – у нас тоже такое обращение есть – поддержать, чтобы средства массовой информации, государственные средства массовой информации я имею в виду, посвятили время и место фигуре Евгения Максимовича Примакова для его освещения в период 90‑летия.

29 октября мы будем проводить вечер, посвящённый его памяти, в Центре международной торговли, и, насколько я знаю, Министерство иностранных дел планирует открыть памятник Евгению Максимовичу напротив Министерства, в сквере.

Мы сейчас переименовали фонд помощи детям, который у нас есть, присвоили ему имя Евгения Максимовича Примакова, и в этом году фонд это имя получает. Сейчас мы это юридически закрепляем.

Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы Вас поддержать.

В.Путин: Обязательно это сделаем.

MIL OSI