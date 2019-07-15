В. Матвиенко: Современный мир заинтересовался темой счастья, потому что потребительская модель развития близка к исчерпанию

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ встретилась с участниками Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж.

Форум собрал представителей педагогической и студенческой общественности, молодых специалистов.

Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Встреча Валентины Матвиенко с участниками смены «Экосреда – образование» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на озере Сенеж

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Валентина Матвиенко отметила важность встреч с молодежной аудиторией. «Главное, государство нуждается в вас, вы востребованы, вам строить будущее нашей страны и здесь – дома – вам создаются условия для самореализации, потому что Россия – страна возможностей».

Добиться счастья человек может только сам, своим трудом. Обязанность государства — создавать необходимые для этого условия – политические, экономические, социальные, культурные

Председатель СФ отметила, что для начала дискуссии ей предложили тему счастья. Между тем, универсального понимания счастья не существует, считает она. «Во все времена, у каждого народа, исходя из его культуры, традиций, оно разное, как и у каждого человека. Но есть общие, фундаментальные основы счастья: семья, дети, родители. Слово «счастье» все чаще присутствует в выступлениях политиков, государственных деятелей, в партийных программах, документах общественных организаций».

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Валентина Матвиенко напомнила, что несколько лет назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую страны – члены ООН оценивать счастье своего народа, выступила за формирование новой экономической парадигмы, призванной способствовать его достижению.

Наша страна, российское государство встали сейчас именно на путь формирования и осуществления фелицитарной политики

«Современный мир потому и заинтересовался темой счастья, вопросами фелицитарной, то есть направленной на достижение счастья, политики государства, что почувствовал: потребительская модель как стимул развития человечества близка к исчерпанию. Она наталкивается на объективные ограничители роста – ресурсные и экологические», — полагает глава СФ. Вместе с тем, даже в самых благополучных с точки зрения показателей потребления странах не всё благополучно в плане ментального, психологического, морального состояния людей. «Вывод очевиден — человек так устроен: только сытости, комфорта, развлечений ему явно недостаточно для того, чтобы он чувствовал себя счастливым».

«Считаю, что мир подошёл к развилке, когда требуется, без малейшего преувеличения, сделать судьбоносный для людей выбор. Либо жить и дальше в обществе потребления, довольствуясь его периодическим косметическим ремонтом. Либо создавать новую модель, даже новую цивилизацию, в которой человек будет чувствовать себя по‑настоящему, полностью счастливым», — сказала Председатель СФ.

По ее словам, это происходит, когда человек имеет возможность реализовать себя как личность, максимально полно раскрыть свой интеллектуальный, профессиональный, духовный, творческий потенциал. «Человек будет ощущать себя счастливым потому, что включён в продуктивный труд, созидательную деятельность, находится в гармонии с самим собой и обществом».

По мнению главы СФ, с учётом этого и должна строиться государственная политика счастья. «Добиться счастья человек может только сам, своим трудом. Обязанность государства — создавать необходимые для этого условия – политические, экономические, социальные, культурные».

«Наша страна, российское государство встали сейчас именно на путь формирования и осуществления фелицитарной политики. Я имею в виду национальные проекты. Среди них нет отдельного проекта достижения счастливой жизни, но в совокупности, в комплексе они нацелены именно на это. Все они направлены на достижение нового качества жизни людей», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она предложила участникам мероприятия сформулировать каждому, что для них счастье. «Давайте создадим дерево счастья с вашими определениями счастья. А по итогам смены подготовим сборник с вашими высказываниями о счастье и опубликуем его».

Председатель СФ ответила на многочисленные вопросы молодежи, которые касались, в том числе, развития студенческих организаций, заработной платы учителей, инклюзивного образования, малых городов России.

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