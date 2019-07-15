В Новгородской области бывший вице-губернатор региона осужден за дачу взятки в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора региона Арнольда Шалмуева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в виде денег через посредника в особо крупном размере).

Установлено, что в период с декабря 2011 г. по апрель 2012 г. Шалмуев договорился с сенатором от Новгородской области о передаче последнему взятки в размере 50 млн рублей за оказание общего покровительства, содействия назначению на должность первого заместителя главы администрации региона и получение полномочий в сфере дорожного хозяйства, что было необходимо в целях хищения бюджетных денежных средств.

С мая по август 2012 года Шалмуев при посредничестве водителя сенатора Вадима Смирнова передал часть денег в размере 17 млн рублей.

Противоправная деятельность сенатора и иных участников преступной группы пресечена по результатам проверок прокуратуры Новгородской области и оперативно-розыскных мероприятий региональных УФСБ и УМВД России.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года 10 месяцев.

В феврале 2018 года приговором Новгородского районного суда Новгородской области Вадим Смирнов осужден за посредничество во взяточничестве к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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