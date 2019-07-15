Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы. Мероприятия состоялись в Прохоровском районе Белгородской области.

Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Валерий Рязанский принял участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины Прохоровского танкового сражения Курской битвы

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Сенатор отметил, что в связи с 76-летием танкового сражения сооружен монумент в виде разбитого купола Рейхстага и советского солдата, водружающего на его вершину Знамя Победы. «Памятник олицетворяет собой разгромленный нацизм», — отметил сенатор.

У каждого подвига есть имя, фамилия и отчество. И надо стремиться к тому, чтобы каждое было вписано в Книгу нашей памяти

Валерий Рязанский напомнил, что на Курской дуге полегло около 860 тыс. советских бойцов, не говоря уже о потерях среди мирного населения. «После сражений на территории Поныровского района Курской области Героями Советского Союза стали 33 человека. 14 из них – по итогам боев за село и станцию Поныри, стратегически важный опорный пункт», — добавил парламентарий.

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«Страшные битвы, в которых советские воины одержали верх, преподносятся как мелкие бои местного значения. Реагировать на подобный абсурд можно только одним способом – еще подробнее и чаще рассказывать о подвигах наших воинов. У каждого подвига есть имя, фамилия и отчество. И надо стремиться к тому, чтобы каждое было вписано в Книгу нашей памяти», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко СавченкоЕвгений СтепановичГубернатор Белгородской области в ходе мероприятия отметил, что сегодня на священных прохоровских рубежах чтят воинов-освободителей белгородской земли, участников Курской битвы, героев-земляков, всех солдат Великой Отечественной и тружеников тыла. «Низкий поклон ветеранам за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную нам великую Отчизну!» — сказал он.

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