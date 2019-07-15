В. Рязанский: Поправки к закону касаются оказания образовательных услуг иностранным студентам в зарубежных филиалах российских вузов

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены поправки к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области внес поправки к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» в части работы филиалов российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

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За пределами Российской Федерации чаще всего отсутствуют банки, уполномоченные Банком России, через которые должны вестись валютные операции

Авторами поправок ко второму чтению документа также стали председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и Василий Иконников. ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области

Как сообщил Валерий Рязанский, суть поправок состоит в предоставлении права государственным вузам оказывать образовательные услуги иностранным студентам в своих зарубежных филиалах, принимая от них оплату на счета в зарубежных банках.

«Дело в том, что за пределами Российской Федерации чаще всего отсутствуют банки, уполномоченные Банком России, через которые должны вестись валютные операции. Для использования счетов в зарубежных банках законодательством предусмотрен закрытый перечень, куда не входят образовательные услуги», — пояснил сенатор.

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