В. Тимченко: Мы придаем большое значение доверительному характеру взаимодействия между законодателями России и Индонезии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезия.

Председатель Комитета CФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел встречу с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезия Мервином Садипуном Комбером.

Вячеслав Тимченко

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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Встреча Вячеслава Тимченко с председателем Почетного собрания Совета представителей регионов Республики Индонезии Мервином Садипуном Комбером

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В ходе беседы сенатор отметил, что в России придают большое значение доверительному характеру взаимодействия между законодателями двух стран, которое в последнее время становится все более регулярным.

В России придают большое значение доверительному характеру взаимодействия между законодателями двух стран

«Мы выступаем за всемерное укрепление подобного взаимодействия, причем не только в двустороннем формате, но и в рамках различных многосторонних форумов», — сказал Вячеслав Тимченко.

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По его оценке, действующие в Совете Федерации и в Государственной Думе парламентские группы дружбы с Индонезией – эффективный механизм для обмена мнениями по широкому кругу вопросов. «Они способствуют углублению взаимопонимания и практической кооперации между законодательными ветвями властей двух стран».

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что Россия заинтересована в наращивании торгово-экономических и инвестиционных связей с Индонезией, и сегодня имеются все предпосылки для вывода сотрудничества на качественно новый уровень.

Со своей стороны Мервин Садипун Комбер отметил, что эта встреча внесет вклад в развитие дружественных отношений между парламентами двух стран и, в целом, в укрепление российско-индонезийского сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, роста товарооборота, развития межрегиональных связей, учебы индонезийских студентов в российских вузах и др.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

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