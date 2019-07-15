В Уфе прошли Международные детские игры

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в Сборные дружбы, чтобы сыграть в Чемпионате мира по Футболу для Дружбы. Юные журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре. Таким образом, дети учатся не только общаться на языке дружбы, но и рассказывать о том, каким мог бы быть мир без войны и дискриминации.

Все участники программы получают статус Юных послов, по возвращению домой продолжают делиться уникальным опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников. В 2019 году «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд и получил титул GUINNESS WORLD RECORDS® за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

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