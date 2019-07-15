И. Каграманян: Ярославская область имеет все шансы стать межрегиональным центром по борьбе с онкологическими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Новые возможности для пациентов появились в Ярославле. В городе на Волге открывается Центр ядерной медицины.

Сейчас федеральная сеть состоит из 13 таких центров, расположенных в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Липецке, Орле, Уфе, Ростове-на-Дону, Курске, Тамбове, Самаре, Тольятти и Белгороде. Только в марте специалисты приняли 100 000 пациентов. Будущий ярославский центр посетили сегодня Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области

В Ярославле открывается Центр ядерной медицины

«Соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп» о реализации инвестиционного проекта по созданию центра ядерной медицины на территории нашего региона мы подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме, – отметил Дмитрий Миронов. – Для Ярославской области такой центр необходим, поскольку речь идет о внедрении современных методов выявления заболеваний на ранних этапах».

В Ярославле открывается Центр ядерной медицины

В центре будет применяться эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, который сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. В первую очередь такие исследования назначают для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. При использовании этого метода можно обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

«Это знаковое для ярославской медицины и для здравоохранения соседних регионов событие. Раньше таких пациентов на обследование отправляли в крупные федеральные клиники, — рассказал Игорь Каграманян. — Теперь же современные методы диагностики стали доступны и на ярославской земле. Причем до 90% всех обследований будет проводиться для наших граждан по полису ОМС. Ярославский центр готов будет принимать и своих ближайших соседей – костромичей, ивановцев, вологжан».

В Ярославской области выстраивается современная онкологическая служба

Следующий объект – строительная площадка будущего хирургического корпуса онкологической больницы.

В Ярославле открывается Центр ядерной медицины

«В Ярославской области выстраивается современная онкологическая служба, – отметила Вероника Скворцова. – Мы только что посмотрели новый центр ядерной медицины и сейчас закладываем капсулу на площадке строительства нового онкологического хирургического корпуса, где будет все, включая все методы комбинированной хирургии реанимации, диагностики, радиологической терапии в комплексе с тем онкологическим диспансером, который имеется сегодня, и очень мощной эндоскопией. Мы очень надеемся, что строители не подведут и к концу 2021 года мы сможем ввести в эксплуатацию этот центр, который будет служить жителям и Ярославской, и близлежащих областей».

Новый хирургический корпус областной онкологической больницы – самый крупный социально важный объект в регионе за последние несколько лет.

«Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость создания национальной программы по борьбе с онкологией, — отметил Игорь Каграманян. – И новый корпус это весомый вклад в борьбу с этим грозным заболеванием. Я думаю, что это усиление не только ярославской службы, но и весомые шаги к созданию межрегионального центра, которым сможет стать ярославская областная больница».

Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Новый корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров будет представлять из себя девятиэтажное здание, рассчитанное на 266 мест, в котором предусмотрено несколько отделений, 10 плановых операционных и 2 экстренные. Кроме основного корпуса планируются кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, а также стоянка, в том числе для маломобильных граждан.

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