И. Умаханов: Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам стимулирования изобретательской активности в России

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер провел заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, глава Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел заседание Совета на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации».

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Ильяс Умаханов

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Сергей Фабричный

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Григорий Трубников

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Оксана Тарасенко

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Григорий Ивлиев

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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Участники заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации»

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, ведущих вузов страны, крупнейших отечественных корпораций, экспертного сообщества.

Ильяс Умаханов поздравил участников заседания с Днем изобретателя и рационализатора.

Парламентарий отметил, что Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам, которые связаны со стимулированием изобретательской активности в России. Палата неоднократно выступала инициатором ряда предложений, в том числе законодательных, в этой сфере.

Наша страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира за счёт мощного технологического развития, основанного на современном уровне исследований и разработок

«Наша страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. И это должно произойти за счёт мощного технологического развития, основанного на современном уровне исследований и разработок. В национальном проекте «Наука» указывается, что к 2024 году Россия должна находиться в пятёрке ведущих стран мира по количеству заявок на получение патентов на изобретения».

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Лилия Гумерова напомнила, что Комитет СФ выступает за пересмотр показателей эффективности вузов. По ее мнению, следует ориентироваться не столько на индекс цитируемости, сколько результативность, коммерциализацию, внедрение разработок. «На наш взгляд этот индикатор намного лучше и адекватнее отражал бы прикладную составляющую вузовской науки, ее связь с бизнесом, с промышленным потенциалом страны».

По мнению Антона Ищенко, изобретательство – один из важнейших элементов современной экономической системы, направленной на достижение социально-экономического результата и экономического роста.

«Изобретательство – механизм, позволяющий и помогающий решать задачи развития нашей страны, определенные национальными проектами», — отметил председатель ВОИР.

Антон Ищенко коснулся вопросов статуса изобретателя, уровня инновационной восприимчивости промышленности и коэффициентов изобретательской активности в нашей стране.

По его словам, вполне возможно создать систему использования интеллектуальной собственности, которая позволит производить востребованные на рынке высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты.

В этой связи Антон Ищенко высказал ряд предложений, среди которых – создание единого регулятора интеллектуальной собственности на базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), пересмотр системы кредитования технологического предпринимательства для построения бизнеса, создание института уполномоченного по защите прав изобретателей.

Первый заместитель Министра образования и науки, курирующий научную сферу Григорий Трубников подчеркнул важность работы по активизации внедрения изобретательства в рыночные секторы экономики. «Рынок интеллектуальной собственности один из самых емких и перспективных», — подчеркнул он.

Григорий Трубников отметил необходимость тесного взаимодействия производственных предприятий, научных и образовательных организаций.

Замглавы Минобрнауки обратил внимание на качество практикоориентированной подготовки специалистов в сфере изобретательства и на усиление их компетенции и квалификации.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев указал, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг подачи заявок на выдачу патентов. Существенного их увеличения за последние годы не произошло. Ключевая причина снижения патентной активности – отсутствие гарантий вознаграждения изобретателям при патентовании, считает он. «Стимулирование изобретательства должно начинаться с изобретателя. Нам нужен закон о служебных изобретениях в новой редакции».

Также Григорий Ивлиев указал на недостаточное финансирование НИОКР и недостаток квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности.

Заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко проинформировала о работе ведомства в обсуждаемой сфере за последний год, в том числе в регионах совместно с Советом Федерации и Роспатентом. В частности, ведомство подписывает трехсторонние соглашения с Роспатентом и субъектами Федерации о методологической и информационной поддержке по развитию сферы интеллектуальной собственности. Министерство готовит предложения по формированию индекса патентной активности регионов как элемента оценки уровня инновационного развития.

В проекте решения по итогам обсуждения содержится ряд рекомендаций. В частности, Правительству РФ предложено ускорить разработку и обеспечить принятие Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности, а также внести в законодательство изменения, направленные на повышение эффективности системы мотивации авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Для этого нужно установить обязанности работодателя по выплате работнику вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Также следует закрепить порядок выплаты вознаграждений за создание служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и при их коммерциализации.

Правительству предложено подготовить предложения по дополнительным мерам материального стимулирования российских изобретателей.

Решение будет дорабатываться с учетом высказанных предложений.

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