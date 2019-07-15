К. Косачев: Мы готовы работать вместе по налаживанию двусторонних отношений с Грузией

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев встретился с главой фракции «Альянс Патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с руководителем фракции «Альянс Патриотов Грузии» Парламента Грузии Георгием Ломия.

В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Владимир Джабаров и Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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Встреча Константина Косачева с руководителем фракции «Альянс патриотов Грузии» Парламента Грузии Г. Ломия

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В ходе беседе стороны обсудили вопросы текущего состояния двусторонних отношений, перспективы преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога.

«Для нас всегда контакты с нашими грузинскими коллегами интересны, важны и полезны», — заявил Константин Косачев. Он отметил, что в России искренне переживают из‑за состояния российско-грузинских отношений в последнее время, учитывая исторические добрые и тесные связи, которые существовали между нашими народами.

В России искренне переживают из‑за состояния российско-грузинских отношений в последнее время

«То, что происходит сейчас, это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум народам», — сказал сенатор, подчеркнув готовность работать вместе по налаживанию двусторонних отношений.

Георгий Ломия отметил, что нынешняя ситуация выгодна деструктивным силам в Грузии. «Цель нашего приезда – способствовать тому, чтобы отношения между нами были дружеские и добрососедские, чтобы мы мирно сосуществовали».

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