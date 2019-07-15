Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки#Метеор-М15.07.2019 20:06

Новый снимок со спутника «Метеор-М» № 2-2

Сегодня, 15 июля 2019 года, были проведены первые включения комплекса многозональной спутниковой съемки (КМСС), который установлен на гидрометеорологическом космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2. На одном из первых снимков запечатлено солёное озеро Ван (Турция).

Оптико-электронная аппаратура КМСС предназначена для решения задач мониторинга окружающей среды. Госкорпорация «Роскосмос» и оператор космических средств дистанционного зондирования Земли (НЦОМЗ компании «Российские космические системы») осуществляют обработку и анализ полученной информации.

Новый космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 был успешно запущен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года. Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» предназначен для получения информации ДЗЗ в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе.

MIL OSI