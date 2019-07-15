О. Цепкин: За три года реализации проекта «Шахматный всеобуч» им охвачены все муниципальные образования Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание общественного совета регионального проекта «Шахматный всеобуч».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе провел заседание общественного совета регионального проекта «Шахматный всеобуч».

Сенатор отметил, что проект реализуется уже три года. За этот период обучение прошли более 10 тыс. детей. На приобретение необходимого оборудования и методической литературы было направлено более 4 млн руб.

Министерство просвещения Российской Федерации планирует на следующий учебный год включить занятия шахматами в федеральный образовательный стандарт

«За три года реализации проекта «Шахматный всеобуч» мы охватили все муниципальные образования Челябинской области. Изначально стояла задача в каждом муниципалитете сделать минимум три пилотных школы, где будут организованы занятия шахматами. Сейчас мы планируем расширять охват. В предстоящем учебном году в проект войдут еще 40 школ в 14 муниципальных образованиях региона. Обучение дополнительно пройдут более тысячи школьников», — сказал Олег Цепкин.

Парламентарий сообщил, что в сентябре 2019 г. при поддержке министерства образования и науки региона будет создано методическое объединение педагогов, занимающихся обучением детей шахматам.

«Министерство просвещения Российской Федерации планирует на следующий учебный год включить занятия шахматами в федеральный образовательный стандарт. Шахматы в начальных классах помогают ребенку развить гибкость мышления и логику, учат принимать взвешенные решения и продумывать свои действия на несколько шагов вперед», — подчеркнул Олег Цепкин.

Сенатор напомнил, что Министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая в Совете Федерации с докладом о реализации национального проекта «Образование», сообщила о проработке ведомством вопроса включения шахмат в федеральные образовательные стандарты.

MIL OSI