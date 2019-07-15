Российские волейболисты – двукратные победители Лиги наций

Source: Russia Ministry of Sport

14 июля в Чикаго (США) состоялся решающий матч «Финала шести» Лиги наций по волейболу, в котором российская команда обыграла хозяев турнира, сборную США, со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Бронзовые награды выиграла команда Польши.

Лиги наций – новый турнир Международной федерации волейбола, проводимый с 2018 года среди сильнейших национальных команд мира. В прошлом году первыми обладателями золотых медалей Лиги наций стала сборная России.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поздравил сборную России по волейболу с победой в Лиге наций. «Команда показала качественную и красивую игру, а также способность учиться на собственных ошибках, – отметил глава Минспорта России. – Особенно приятно отметить высокий уровень конкуренции в команде, так как победа была достигнута при отсутствии в составе олимпийских чемпионов Лондона-2012 Дмитрия Мусэрского, Александра Бутько и Максима Михайлова. Видна чёткая структура работы сборной, при которой главный тренер Туомас Саммельвуо успешно реализует свои идеи. Надеюсь, мужскую сборную ждёт успех и через год, уже на Олимпиаде в Токио».

Отметим, что в символическую сборную «Финала шести» вошли три представителя сборной России: блокирующий Иван Яковлев и доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка.

Всего в турнире принимали 16 национальных сборных, из которых шесть команд получили право побороться за титул победителя в «Финале шести».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет мужскую сборную России по волейболу и тренерский штаб команды с победой в Лиге наций-2019 и желает новых спортивных достижений и ярких побед!

С использованием информации ТАСС

Фото: AFP

Пресс-служба Минспорта России

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