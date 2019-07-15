Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел заместитель Председателя СФ И. Умаханов.

В Совете Федерации состоялась встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.

Мероприятие провел заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Встреча членов Правления Интеграционного клуба при Председателе СФ с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

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Вице-спикер СФ отметил, что конкурс проведен Ассоциацией международных исследований им. А.А. Громыко под патронатом Интеграционного клуба совместно с Институтом Европы РАН, Российско-Белорусским экспертным клубом. В нем приняли участие представители десяти стран СНГ.

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По словам парламентария, основная задача Интеграционного клуба – создать форму интеллектуального взаимодействия, обсуждения тех актуальных проблем, которые стоят перед нашими странами.

Во имя интеграции, во имя братства и дружбы наших народов любые научные, творческие изыскания получат всяческую поддержку в России, в Совете Федерации и в СНГ

Вице-спикер СФ поздравил победителей конкурса. «Глубоко убежден, что во имя интеграции, во имя братства и дружбы наших народов любые научные, творческие изыскания получат всяческую поддержку в России, в Совете Федерации и в Содружестве Независимых Государств».

Статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел РФ Григорий Карасин отметил, что российская дипломатия сильна своими традициями. Обращение к интеллектуальному наследию предшественников является важнейшим подспорьем в работе. «Текущий год в этом плане необычный. На него приходятся юбилеи целого ряда выдающихся отечественных политиков и дипломатов, включая 110-летие со дня рождения Андрея Громыко, ярчайшего государственного деятеля ХХ века, внесшего значительный вклад в отстаивание внешнеполитических интересов страны, упрочение ее авторитета и влияния на международной арене. В условиях усилившихся информационных манипуляций, попыток разобщить союзников на евразийском пространстве возрастает ценность так называемой «позитивной мягкой силы».

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, Сопредседатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой поздравил участников конкурса и рассказал о важности сотрудничества в гуманитарной сфере.

Финалистов приветствовали председатель Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и полномочный посол РФ Игорь Халевиинский, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Анатолий Зайцев, Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов, другие приглашенные.

В рамках встречи выступили финалисты конкурса, которые рассказали о своем взгляде на будущее Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Церемония завершилась награждением победителей конкурса.

Победители и организаторы конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.

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