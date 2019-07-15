Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное15.07.2019 17:37

Форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2019»

С 7 по 13 июля 2019 года в Калужской области прошел IX Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2019». Ключевыми темами в этом году стали «Цифровая трансформация» и «Комплексное лидерство». В рамках Форума обсуждалась деятельностью молодежных советов и сообществ молодых работников крупных промышленных компаний России, корпоративные образовательные программы. Программа включала встречи участников с ведущими экспертами высокотехнологичных российских компаний, деловые игры и командную проектную работу.

Представители Госкорпорации «Роскосмос» приняли участие в образовательной программе Форума. В рамках экспертной сессии участники сообщества молодых специалистов «Форсаж» обсудили свои проекты с 38 экспертами отраслевого и федерального уровней. Одним из экспертов стал космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Он провел с участниками Форума несколько дней: знакомился с проектными идеями в рамках формата экспертных консультаций, общался с коллегами и молодыми специалистами, выступал в интерактивном формате со сцены на тему «Профессиональная судьба: как сделать жизненный выбор».

Отвечая на вопрос участников о выборе профессии, Сергей сказал: «Единственное место пока, откуда на Землю можно посмотреть со стороны — это МКС. Космические полеты связаны с передовыми разработками и новыми открытиями. И мне хочется быть в авангарде». В завершение встречи космонавт-испытатель дал участникам совет: «Если вы будете смотреть себе под ноги, вы будете ходить кругами. Нужно смотреть вперед, в горизонт. Расширяйте пространство вокруг себя, не бойтесь мечтать о глобальном, и тогда ваши мечты могут стать реальностью».

Форум «Форсаж-2019» проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» при поддержке Общественной палаты и Министерства энергетики России.

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