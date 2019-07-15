Ю. Волков: У Калужской области хорошие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества с регионами Италии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор познакомил членов правительственной делегации региона Сардиния с культурным и экономическим потенциалом Калужской области.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с правительственной делегацией региона Сардиния (Итальянская Республика). Итальянская делегация во главе с Министром туризма и торговли Джанни Кесса посетила Калужскую область по приглашению Юрия Волкова, который является руководителем группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Итальянской Республики. В составе делегации в Калугу приехали не только представители правительства Сардинии, но также и предприниматели.

Итальянская делегация во главе с Министром туризма и торговли Джанни Кесса посетила Калужскую область по приглашению Юрия Волкова

1 из 3

Итальянская делегация во главе с Министром туризма и торговли Джанни Кесса посетила Калужскую область по приглашению Юрия Волкова

2 из 3

Итальянская делегация во главе с Министром туризма и торговли Джанни Кесса посетила Калужскую область по приглашению Юрия Волкова

3 из 3

Состоялись переговоры по вопросам развития культурного и экономического сотрудничества между Калужской областью и регионом Сардиния.

Визит Президента России в Италию дал новый импульс дальнейшему прогрессу в двухсторонних отношениях

Юрий Волков предложил рассмотреть возможности развития сотрудничества между регионами в рамках развития межгосударственных отношений между Россией и Италией. «Недавний визит Президента России в Италию дал новый импульс дальнейшему прогрессу в двухсторонних отношениях. Мы открыты для сотрудничества и готовы поделиться нашими достижениями с итальянскими коллегами», — сказал сенатор, предложив обсудить возможность организации выставки экспонатов Калужского Государственного Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского на итальянской земле. «Считаю, что организация и проведение такой выставки поможет итальянцам больше узнать о достижениях российской космической науки и будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами», — заявил парламентарий.

Присутствовавший на встрече Министр культуры Калужской области Павел Суслов выразил готовность к активному сотрудничеству с регионом Сардиния в сфере культурного обмена.

Джанни Кесса поддержал предложение по организации выставки в Италии. «Выставка космических экспонатов из Калужского музея позволит итальянцам лучше узнать Россию и россиян. Мы готовы предоставить выставочные пространства и обеспечить информационную поддержку экспозиции», — заявил Министр туризма и торговли Сардинии.

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по реализации намеченного проекта.

Дальнейшее знакомство с калужским краем итальянская делегация продолжила в Индустриальном парке «Ворсино». Гости осмотрели производственные цеха по выпуску сверхтонкой керамической плитки, пообщались с сотрудниками, узнали условия размещения предприятий на территории Индустриального парка, существующих логистических и инфраструктурных возможностях, мерах государственной поддержки инвесторов в Калужской области.

Подводя итоги работы Юрий Волков выразил уверенность в наличии хороших перспектив для взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах.

Смотрите также

MIL OSI