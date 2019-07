Valsts prezidents ar pasaules līmeņa zinātniekiem runās par Eiropas plāniem radīt no CO2 brīvu enerģijas avotu

No 17. līdz 18. jūlijam Rīgā norisināsies EUROfusion Ģenerālā Asambleja, kas ir viena no lielākajām kodolsintēzes zinātniskās pētniecības programmām Eiropā. Tās mērķis ir attīstīt CO2 brīvu enerģijas avotu. Valsts prezidents Egils Levits apmeklēs asamblejas otro dienu ar uzrunu par jaunu enerģijas avotu nozīmi ilgtspējīgai valstij un pasaulei. EUROfusion ir Eiropas Komisijas un kodolsintēzes kopienas veiksmīgas sadarbības piemērs, apvienojot konsorcijā visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Šveici un Ukrainu. EUROfusion programma atbalsta kolektīvu kodolsintēzes zinātnes un tehnoloģijas attīstību, padarot Eiropu par pasaules līderi šajā jomā. Ģenerālās Asamblejas tikšanos Latvijā rīko Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Latvijas zinātnieki Dr. habil. phys. Andra Šternberga (LU Cietvielu fizikas institūts) vadībā ir veiksmīgi piedalījušies kodolsintēzes problēmu risināšanā gan iepriekšējā Eiropas Savienības ietvarprogrammā Euratom, gan jaunajā Apvārsnis 2020 programmā, apvienojot zinātniekus no LU Cietvielu fizikas institūta, LU Ķīmiskās fizikas institūta un LU Fizikas institūta.

